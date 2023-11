La Russie affirme repousser les forces ukrainiennes qui veulent traverser le Dniepr

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Russie a affirmé mardi que ses forces ont fait échouer d'autres tentatives de l'Ukraine de prendre pied sur la rive orientale du Dniepr et sur les îles situées à l'embouchure du fleuve, dans le sud du pays. "Les soldats de la flotte de la mer Noire stoppent toutes les tentatives des forces armées ukrainiennes de débarquer sur les îles du Dniepr et sur la rive gauche du fleuve Dniepr", a déclaré le ministère russe de la Défense. L'Ukraine a déclaré ce mois-ci que ses troupes ont traversé le Dniepr et établi plusieurs têtes de pont sur les rives orientales du fleuve, mais la Russie a rétorqué qu'elle pilonnait leurs positions. Pour appuyer ses dires, le ministère russe de la Défense a publié une vidéo montrant des officiers de la marine de la 810e brigade d'infanterie navale de la Garde en train de prendre le dessus sur des forces ukrainiennes. On peut y voir des soldats en train de tirer avec diverses armes, mais le résultat des combats n'est pas clair. Dans son rapport, le ministère ajoute que les forces ukrainiennes ont subi de lourdes pertes et perdu du matériel lors de leurs tentatives qualifiées d'infructueuses de débarquer sur des îles du Dniepr. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les comptes rendus des deux camps sur le champ de bataille. Traverser le Dniepr oblige les unités ukrainiennes à s'exposer sur le fleuve et les marais, face à des lignes russes lourdement fortifiées. Les avancées des troupes ukraininnes sur la rive orientale du Dniepr ne sont pas encore clairement établies. Avec la Crimée, que Moscou a annexée en 2014, la Russie contrôle désormais 17,5% du territoire ukrainien internationalement reconnu et la contre-offensive de Kyiv n'a pas entraîné de gains significatifs cette année. D'après des rapports non vérifiés de blogueurs pro-russes, la Russie combat constamment les forces ukrainiennes près du village de Krinki, près des marais sur la rive orientale en amont de Kherson, d'où la Russie a retiré ses forces à l'automne 2022. (Reportage Reuters ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)