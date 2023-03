La Russie affirme avoir redirigé le pétrole touché par l'embargo occidental

par Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova MOSCOU (Reuters) - La Russie a déclaré avoir réussi à rediriger vers des pays "amis" toutes ses exportations de pétrole brut affectées par les sanctions occidentales concernant l'Ukraine, a déclaré mardi le ministre de l'Énergie Nikolaï Choulginov, tout en soutenant une baisse de la production de pétrole et de gaz cette année. L'Occident a imposé des sanctions de grande ampleur, notamment un embargo sur les importations de pétrole russe par voie maritime, après que Moscou a envoyé ses forces armées en Ukraine en février 2022. "Je peux dire aujourd'hui que nous avons réussi à réorienter la totalité du volume des exportations touchées par l'embargo. Il n'y a pas eu de baisse des ventes", a déclaré le ministre lors d'un forum sur l'énergie. Il a réitéré que la production de pétrole et de gaz russe devrait diminuer en 2023 en raison des restrictions occidentales et du manque d'acheteurs européens. S'exprimant lors du même événement, Alexander Dyoukov, directeur général de la major pétrolière russe Gazprom Neft, a déclaré que 2023 serait plus difficile que 2022 et que la pression exercée par les sanctions s'intensifierait. En mars, l'Inde a été le plus gros acheteur de pétrole brut russe de qualité "Oural". Les livraisons à l'Inde devraient représenter plus de 50% de l'ensemble des exportations maritimes d'Oural ce mois-ci, la Chine arrivant en seconde position. Le vice-premier ministre Alexander Novak a déclaré que les ventes de pétrole russe à l'Inde avaient été multipliées par 22 l'année dernière, mais il n'a pas précisé le volume. Le vice-premier ministre a indiqué que les recettes énergétiques représentaient 42% du budget fédéral russe en 2022, contre 36% en 2021. Il a déclaré que l'industrie énergétique russe était durable, malgré le défi des sanctions occidentales. (Reportage Reuters ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)