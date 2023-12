La Russie affirme avoir détruit 41 drones lancés par l'Ukraine

5 décembre (Reuters) - Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit ou intercepté un total de 41 drones lancés par l'Ukraine lundi dans la nuit ainsi que mardi matin, a déclaré le ministère russe de la Défense. Vingt-six des drones ont été détruits au-dessus du territoire russe, et 15 ont été interceptés au-dessus de la mer d'Azov et de la péninsule de Crimée, a indiqué le ministère dans un communiqué publié sur sa chaîne Telegram. Le ministère de la Défense n'a pas précisé si l'attaque avait causé des dégâts. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Les autorités ukrainiennes ont pour leur part annoncé avoir détruit 10 des 17 drones lancés par la Russie au cours de la nuit sur plusieurs régions du pays. Trois drones ont touché une infrustructure non spécifiée dans la région de Lviv, causant des dommages minimes, selon le gouverneur de la province. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne et Dan Peleschuk à Kyiv, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)