La Russie affirme avoir détruit 27 drones au-dessus de Koursk et d'autres régions

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Des unités de défense antiaériennes ont détruit 27 drones lancés par l'Ukraine au-dessus de la Russie, la plupart d'entre eux au-dessus de la région de Koursk, a déclaré le ministère russe de la Défense tôt dimanche. Dix-huit des drones ont été abattus au-dessus de la région de Koursk, dans le sud de la Russie, et deux ont été détruits au-dessus de la région de Belgorod, a indiqué le ministère sur l'application de messagerie Telegram. Selon le gouverneur de Koursk, Roman Starovoit, les frappes de drones n'ont pas fait de victimes et les débris ont atterri en dehors des zones habitées. Les régions de Koursk et de Belgorod sont toutes deux frontalières de l'Ukraine. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. Kyiv n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Les attaques de drones contre des cibles russes, en particulier en Crimée - annexée par Moscou en 2014 - et dans les régions limitrophes de l'Ukraine, sont devenues presque quotidiennes depuis que deux drones ont été détruits au-dessus du Kremlin au début du mois de mai. (Rédigé par Ron Popeski à Winnipeg et de Lidia Kelly à Melbourne ; version française Kate Entringer)