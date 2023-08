La Russie affirme avoir abattu un drone ukrainien près de Moscou

28 août (Reuters) - La Russie a déclaré avoir abattu un drone ukrainien qui se dirigeait vers Moscou aux premières heures de la journée lundi, une attaque qui a de nouveau brièvement perturbé les vols au-dessus de la capitale. Les autorités ont fait état de plus d'une douzaine de tentatives d'attaques de drones contre Moscou au cours du mois dernier, dont certaines ont entraîné la fermeture temporaire d'aéroports. Le drone envoyé lundi a été abattu dans la région de Lioubertsy, au sud-est de la capitale, selon le ministère de la Défense. Trois aéroports ont temporairement suspendu leurs vols avant de reprendre leurs activités, a indiqué l'agence nationale de l'aviation Rosaviatsia. Moscou a signalé les premières attaques de drones contre la capitale au début du mois de mai, lorsque deux d'entre eux ont été tirés sur le Kremlin sans causer de dégâts. Depuis, ces attaques sont devenues fréquentes. La plupart des drones ont été interceptés par les défenses aériennes russes, mais plusieurs ont touché des bâtiments dans un quartier d'affaires de la capitale. L'Ukraine ne commente généralement pas ces attaques en territoire russe, même si des responsables ont déjà fait part publiquement de leur satisfaction à ce sujet. (Reportage Reuters, rédigé par Mark Trevelyan ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)