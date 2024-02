La Russie accuse la Première ministre estonienne de "profanation de la mémoire historique"

MOSCOU, 13 février (Reuters) - La police russe a lancé un avis de recherche à l'encontre de la Première ministre estonienne Kaja Kallas, le secrétaire d'État estonien Taimar Peterkop et le ministre lituanien de la Culture Simonas Kairys, selon une base de données du ministère russe de l'Intérieur. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que Kaja Kallas était recherchée pour "profanation de la mémoire historique". L'agence de presse étatique russe TASS a rapporté plus tôt que les responsables baltes étaient accusés d'avoir "détruit des monuments dédiés aux soldats soviétiques". "Ce n'est que le début", a commenté la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, interrogée sur les avis de recherche visant Kaja Kallas et Taimar Peterkop. "Les crimes contre la mémoire des libérateurs du nazisme et du fascisme doivent être poursuivis", a-t-elle affirmé. Les autorités estoniennes et lituaniennes n'ont pas répondu à une demande de commentaires dans l'immédiat. (Reportage Reuters ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)