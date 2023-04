La Russie accuse la France "d'entraver ses efforts de médiation"

MOSCOU (Reuters) - Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a accusé jeudi les Etats-Unis et la France de chercher à entraver les efforts de médiation de Moscou entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, alors que la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna effectue une visite dans la région. La ministre française des Affaires étrangères, arrivée mercredi à Bakou, attendue à Erevan puis en Géorgie, a déclaré à l'AFP que son déplacement s'inscrivait "dans le cadre des efforts de la France pour faire baisser les tensions" entre les deux républiques du Caucase. "La France sait toute l'importance de préserver la paix dans la région. Elle s'engage résolument en ce sens", a dit Catherine Colonna sur Twitter après son arrivée en Azerbaïdjan. Jeudi à Bakou, la ministre a exprimé son opposition à l'installation par l'Azerbaïdjan, ce week-end, d'un "checkpoint" sur la seule route reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie, dans le couloir de Latchine, qui a ravivé les tensions récurrentes entre les deux anciennes républiques soviétiques, Erevan dénonçant une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu conclu sous l'égide de Moscou il y a deux ans et demi. L'initiative, que Bakou a justifiée par la nécessité d'assurer la sécurité du trafic routier dans cette zone, en accusant l'Arménie d'utiliser cette route pour transporter des armes vers le Haut-Karabakh, renforce le blocus de l'enclave entamé par l'Azerbaïdjan il y a plusieurs mois. Elle a été condamnée par le Quai d'Orsay. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont livré deux guerres, la dernière en 2020, au sujet de l'enclave du Haut-Karabakh, reconnue internationalement comme une partie du territoire azerbaïdjanais mais peuplée majoritairement d'Arméniens. La Russie a déployé une force de maintien de la paix de 5.000 hommes pour mettre fin au conflit de l'automne 2020, qui s'est achevé par d'importants gains territoriaux pour l'Azerbaïdjan. Mais l'Arménie reproche depuis plusieurs mois à Moscou de ne pas mettre tout en oeuvre pour maintenir ouvert le corridor de Latchine, qui traverse le territoire azerbaïdjanais. (Bureau de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)