La Russie accuse l'Ukraine d'un bombardement avec des Storm Shadow britanniques

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Russie a déclaré samedi que l'armée de l'air ukrainienne avait bombardé deux sites industriels à Louhansk, ville de l'est de l'Ukraine tenue par les Russes, à l'aide de missiles de croisière longue portée "Storm Shadow" fournis par la Grande-Bretagne. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces affirmations. La Grande-Bretagne a été jeudi le premier pays à annoncer la fourniture de missiles de croisière longue portée à l'Ukraine, qui devrait ainsi pouvoir frapper des cibles russes à des distances éloignées de la ligne de front. Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a déclaré que ces missiles pouvaient être utilisés à l'intérieur du territoire ukrainien, laissant ainsi entendre qu'il avait obtenu la garantie de Kyiv qu'ils ne seraient pas tirés contre des cibles à l'extérieur des frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a déclaré que des missiles de ce type avaient atteint vendredi un site de fabrication de polymères et une usine agroalimentaire à Louhansk. "Des missiles air-air Storm Shadow fournis par la Grande-Bretagne au régime de Kyiv ont été utilisés pour ce bombardement, en contradiction avec les déclarations de Londres selon lesquelles ces armes ne seraient pas utilisées contre des cibles civiles", a dit le ministère. Il a aussi affirmé que la Russie avait abattu deux avions ukrainiens, un Su-24 et un MiG-29, à l'origine de ces tirs. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)