La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer le Kremlin

La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer le Kremlin













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Russie a accusé mercredi l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer le Kremlin à l'aide de deux drones la nuit dernière dans le but de tuer le président Vladimir Poutine, a rapporté l'agence de presse RIA citant la présidence. Selon l'agence de presse gouvernementale, le Kremlin considère cette attaque comme une "action terroriste planifiée". Deux drones ont été utilisés mais ils ont été neutralisés par les défenses russes, a dit la présidence. Vladimir Poutine n'a pas été blessé et les bâtiments n'ont subi aucun dommage matériel, a ajouté le Kremlin. Le président russe qui ne se trouvait pas au Kremlin au moment de l'attaque, travaille mercredi en dehors de Moscou, à Novo-Ogariovo, a précisé l'agence RIA, contrôlée par l'Etat. "La Russie se réserve le droit de prendre des mesures de rétorsion où et quand elle le jugera nécessaire", a déclaré le Kremlin. Une vidéo non vérifiée circulant sur les réseaux sociaux russes, y compris sur la chaîne du média militaire Zvezda, montre une fumée pâle s'élevant derrière le palais principal du Kremlin dans la citadelle fortifiée après l'attaque présumée. (Reportage Reuters ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)