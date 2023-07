La Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené une attaque de drone "terroriste" à Moscou

La Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené une attaque de drone "terroriste" à Moscou













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le ministère russe de la Défense a accusé lundi l'Ukraine d'avoir mené une attaque de drone "terroriste" à Moscou après que le maire de la capitale russe a indiqué que deux immeubles avaient été touchés et que les médias russes ont rapporté que des débris avaient été retrouvés près du ministère de la Défense. Deux drones "ont été supprimés et abattus", a affirmé sur Telegram le ministère russe de la Défense. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré sur Telegram que deux bâtiments non-résidentiels ont été frappés à 4h00 (01h00 GMT) sans faire de dommages sérieux ni de blessés. Des agences de presses russes, citant des services d'urgences, ont indiqué que des fragments de drones avaient été retrouvés à deux kilomètres des bâtiments du ministère de la Défense, dans le centre-ville de Moscou. Zvezda, la chaîne de télévision du ministère russe de la Défense, a publié une courte vidéo sur Telegram montrant un gratte-ciel endommagé et des vitres brisées. Cet événement intervient alors que la Russie vise depuis une semaine la ville portuaire d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, où des missiles ont tué une personne et endommagé une cathédrale orthodoxe historique. (Reportage par Lidia Kelly à Melbourne; version française Zhifan Liu)