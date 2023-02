La Russie accuse l'Occident d'avoir fait pression sur certains pays lors du vote de l'Onu sur l'Ukraine

La Russie accuse l'Occident d'avoir fait pression sur certains pays lors du vote de l'Onu sur l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le vice-ambassadeur de la Russie auprès de l'Onu, Dmitri Polianski, a accusé dimanche l'Occident d'avoir employé des méthodes de "cowboy" et d'avoir "fait pression" sur certains pays durant l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue la semaine dernière, et lors de laquelle une résolution demandant le retrait des troupes russes d'Ukraine a été adoptée. La résolution a été adoptée jeudi avec 141 voix pour, tandis que six pays ont soutenu la Russie en votant non (Biélorussie, Corée du Nord, Érythrée, Mali, Nicaragua et Syrie). "Pour arriver à ce résultat, des méthodes de 'cowboy' ont été utilisées", a déclaré Dmitri Polianski sur Telegram. Il a ajouté que des représentant de pays "en voie de développement" s'étaient plaints auprès de la mission russe de pressions qu'ils auraient subi de la part de leurs homologues occidentaux, alliés de l'Ukraine. "Selon nos estimations, près de 30 (pays ont subi des pressions)", a dit Dmitri Polianski. Le vice-ambassadeur de la Russie auprès de l'Onu n'a pas apporté de preuves pour étayer ses accusations et aucun pays en voie de développement n'a fait de commentaire concernant d'éventuelles pressions pour voter en faveur de la résolution. (Reportage Lidia Kelly; version française Camille Raynaud)