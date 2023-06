La Russie a lancé une attaque aérienne d'ampleur sur l'Ukraine

La Russie a lancé une attaque aérienne d'ampleur sur l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi une attaque aérienne de grande ampleur sur l'Ukraine, ciblant la capitale Kyiv et plusieurs villes d'est en ouest, alors que les sirènes d'alerte ont retenti pendant des heures dans la majeure partie du pays. L'état-major de l'armée ukrainienne a déclaré que, selon les premières informations à sa disposition, la défense antiaérienne ukrainienne a abattu 28 des 30 drones de conception iranienne lancés par la Russie au cours de la nuit. L'administration militaire de Lviv, ville de près de 700.000 habitants située à 70 km de la frontière polonaise dans l'ouest de l'Ukraine, a déclaré que la Russie avait touché une "infrastructure critique", provoquant un incendie. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. Yuriy Malachko, chef de l'administration militaire de la région de Zaporijjia , dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré sur Telegram que les attaques russes avaient visé des infrastructures de télécommunications et des exploitations agricoles. Aucune victime n'a été recensée à Zaporijjia. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. La Russie n'a pas fourni de commentaires dans l'immédiat. (Reportage par Lidia Kelly à Melbourne; version française Zhifan Liu)