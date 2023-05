La Russie a discuté du processus de paix en Ukraine avec le Brésil et la Chine

(Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a dit vendredi que la Russie était ouverte au dialogue sur la question de l'Ukraine lors d'un entretien téléphonique avec son homologue brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, a annoncé le Kremlin. "J'ai réaffirmé la volonté du Brésil, aux côtés de l'Inde, de l'Indonésie et de la Chine, de discuter avec les deux parties afin de parvenir à une paix", a écrit le président brésilien sur Twitter. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a de son côté reçu vendredi un émissaire chinois, Li Hui, à Moscou. La Russie a indiqué à plusieurs reprises être ouverte à des négociations de paix avec l'Ukraine et a accueilli favorablement les efforts de médiation fournis par le Brésil et la Chine. Sergueï Lavrov a loué la "position équilibrée" de la Chine et sa volonté de jouer un rôle positif lors de son entretien avec Li Hui, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. (Reportage Kevin Liffey; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)