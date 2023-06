La Russie a détenu des centaines de civils depuis le début du conflit en Ukraine, rapporte l'Onu

GENEVE (Reuters) - La Russie a détenu plus de 800 civils depuis le début du conflit en Ukraine, dont 77 ont été exécutés, selon un rapport d'une mission d'observation de l'Onu. Le rapport montre que l'Ukraine a également violé les lois internationales en détenant arbitrairement des civils mais à une échelle bien moindre. "(Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme) a identifié des schémas de conduites qui ont mené à des détentions arbitraires, ainsi qu'à des violations des droits de l'homme dont des actes de torture, des mauvais traitements et des disparitions forcées," indique le rapport, ajoutant que les détentions par la Russie avaient eu lieu en Ukraine et en Russie. "Alors que ces comportements ont été constatés chez les deux parties du conflit, ils étaient observés plus fréquemment chez les forces de la Fédération de Russie", indique également le rapport. (Reportage par Emma Farge; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)