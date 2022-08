La Russie a créé 21 'centres de tri' en Ukraine

WASHINGTON (Reuters) - La Russie et ses alliés en Ukraine administrent 21 sites dans lesquels des prisonniers de guerre et des civils sont détenus, interrogés et enregistrés, selon un rapport publié par des chercheurs de l'université de Yale bénéficiant du soutien du département d'Etat américain.

Les conclusions de ce rapport, que Reuters a pu consulter avant sa publication jeudi, s'appuient sur des images satellite et des données en accès libre.

Le laboratoire en recherche humanitaire de l'université de Yale, qui a compilé les données, travaille avec l'Observatoire du conflit ukrainien, créé au mois de mai par Washington pour documenter des crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine.

Selon Nathaniel Raymond, directeur du laboratoire, la Russie et ses alliés ont mis en place un "système de tri" des personnes se trouvant dans les territoires occupés par Moscou.

Différents sites - notamment des écoles, des marchés et des prisons - ont pu être identifiés "de manière très sûre" grâce aux données recueillies, est-il indiqué dans le rapport. De possibles charniers ont également été localisés.

Le rapport porte sur la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, contrôlée en partie par la Russie et la République populaire de Donetsk (RPD), république séparatiste pro-russe autoproclamée.

