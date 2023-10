La Russie a abattu un drone au-dessus de Belgorod, au moins 3 morts, selon le gouverneur de la région

(Reuters) - Trois personnes ont été tuées et deux autres blessées par la chute de débris provenant d'un drone abattu par les systèmes de défense anti-aérienne au-dessus de la ville de Belgorod, dans l'ouest de la Russie, a annoncé jeudi le gouverneur de la région. Viatcheslav Gladkov a indiqué dans un message diffusé sur Telegram qu'une maison avait été détruite et que trois cadavres avaient été retrouvés dans les décombres. Deux autres personnes ont été grièvement blessées et ont été transportées à l'hôpital, a-t-il précisé, ajoutant qu'il était possible qu'un enfant se trouve toujours sous les gravats. Deux autres maisons ont été endommagées. Viatcheslav Gladkov n'a fait aucune mention de l'Ukraine dans son message. Les attaques de drones ukrainiens se sont multipliées dernièrement dans le sud de la Russie et en Crimée, annexée par la Russie en 2014. (Reportage Ron Popeski; version française Camille Raynaud)