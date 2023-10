La rupture d'un oléoduc dans l'ouest de l'Ukraine fait neuf blessés

La rupture d'un oléoduc dans l'ouest de l'Ukraine fait neuf blessés













30 septembre (Reuters) - La rupture d'un oléoduc dans l'ouest de l'Ukraine samedi a déclenché un important incendie et blessé neuf personnes, dont quatre enfants, a annoncé la gouverneure de la région d'Ivano-Frankivsk. L'incendie a été maîtrisé et le flux de pétrole stoppé, a déclaré Svetlana Onychtchouk sur l'application de messagerie Telegram, précisant que quatre des blessés étaient toujours dans un état grave. "On sait qu'une perte de pression s'est produite dans l'oléoduc, ce qui a entraîné une fuite de produits pétroliers et l'incendie, qui s'est propagé à une maison privée". Des images diffusées par les médias ukrainiens montraient d'importants nuages de fumée s'élevant du lieu de l'accident. (Reportage Ron Popeski ; Version française Kate Entringer)