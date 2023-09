La Roumanie s'inquiète de la chute sur son territoire de possibles débris d'un drone russe

par Luiza Ilie et Jason Hovet 6 septembre (Reuters) - Les débris de ce qui pourrait être un drone russe se sont abattus en Roumanie, a déclaré mercredi le ministre roumain de la Défense, Angel Tilvar, deux jours après que l'Ukraine a rapporté la détonation de drones russes sur le territoire du pays européen membre de l'Otan. Auparavant, Bucarest avait nié des informations selon lesquelles des drones étaient tombés sur le territoire roumain et déclaré que les attaques menées par la Russie en Ukraine voisine ne représentaient pas une menace directe pour le pays. S'il venait à être confirmé que les débris découverts sur le territoire roumain appartenaient à un drone russe, cela constituerait une grave violation, a déclaré mercredi le président roumain Klaus Iohannis. "Une telle situation serait inadmissible et représenterait une grave violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Roumanie", a-t-il dit. "Nous sommes en alerte et en contact permanent avec nos alliés de l'Otan", a-t-il ajouté lors d'un événement diplomatique à Bucarest. S'exprimant sur la chaîne de télévision Antenna 3 CNN, le ministre de la Défense a confirmé "que des pièces qui pourraient être des éléments d'un drone ont été trouvées", indiquant qu'une analyse allait être menée pour déterminer leur origine. Angel Tilvar a ajouté que la zone n'avait pas été évacuée car rien ne suggérait que ces éléments représentaient une menace. "Cela ne nous rend pas heureux (...) mais on ne peut pas parler d'une attaque", a-t-il dit par ailleurs selon des propos rapportés par Agerpres. "Nous devons savoir faire la distinction entre un acte d'agression et un incident". L'Ukraine a déclaré lundi que des drones ont explosé en Roumanie lors d'une attaque aérienne nocturne menée par la Russie contre un port situé sur une rive du Danube, zone contre laquelle l'armée russe multiplie les attaques depuis juillet et l'abandon par Moscou d'un accord avec Kyiv sur les exportations de céréales en mer Noire. (Reportage Alan Charlish, Luiza Ilie et Jason Hovet; version française Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)