La Roumanie annule un contrat de 1,2 MdE avec Naval Group

BUCAREST, 9 août (Reuters) - Le ministère roumain de la Défense a annoncé mardi soir l'annulation d'un appel d'offres remporté par Naval Group pour construire quatre corvettes multi-missions et rénover deux frégates roumaines, les deux parties n'ayant pas respecté une date butoir pour finaliser ce contrat d'un montant de 1,2 milliard d'euros. Le groupe de défense français, qui avait remporté cet appel d'offres en 2019 face au néerlandais Damen et à l'italien Fincantieri, était associé avec le roumain SNC (Santierul Naval Constanta). Mais le contrat n'a jamais été finalisé en raison de recours juridiques et d'un désaccord entre les deux sociétés sur la répartition d'une hausse des coûts. La marine est la composante des forces armées roumaines la moins modernisée. La Roumanie, membre de l'Otan depuis 2004 et de l'Union européenne depuis 2007, a augmenté cette année son budget de défense pour le porter à 2,5% du produit intérieur brut (PIB), en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le pays, qui partage 650 km de frontière avec l'Ukraine, dispose de batteries de missiles américains Patriot pour sa défense aérienne et héberge depuis l'an dernier un Groupement tactique de présence avancée de l'Alliance atlantique sous commandement français. (Luiza Ilie, version française Jean-Stéphane Brosse)