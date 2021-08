La Roma et l'AC Milan cartonnent et enchaînent

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour clôturer la 2ème journée de Serie A, deux rencontres étaient disputées à partir de 20h45. Dans la première, l'AC Milan n'a fait qu'une bouchée de Cagliari (4-1). C'est Tonali qui a ouvert la marque d'un sublime coup franc (12') avant que Deiola n'égalise dans la foulée (15'). Puis les Rossoneri ont appuyé sur l'accélérateur et Diaz (17') a d'abord redonné l'avantage aux siens avant que Giroud n'inscrive un doublé pour sa première à San Siro (24', 43'). Après la mi-temps, le score n'a plus bougé et les hommes de Stefano Pioli se sont donc imposés 4 buts à 1. L'autre match de l'horaire opposait le promu Salernitana à l'AS Roma et la louve a mis 45 minutes pour entrer dans la partie. Durant le second acte, Pellegrini, par deux fois (48', 79'), Veretout (52') et Abraham (69') ont permis à la formation de José Mourinho de l'emporter 0-4 et de confirmer leur bon début de saison.