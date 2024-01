La Réunion placée en alerte rouge à cause du cyclone Belal

La Réunion placée en alerte rouge à cause du cyclone Belal













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Réunion a été placée en alerte rouge par le préfet à cause de l'arrivée imminente d'un cyclone de grande intensité, Belal, qui devrait toucher l'île à partir de 20 heures, heures locales (17h00 CET), a déclaré le ministre de l'Intérieur dans un message posté sur X - ex-Twitter. "Grande prudence recommandée aux Réunionnais: ne pas sortir, ne pas circuler", a ajouté Gérald Darmanin. Jérôme Filippini, préfet de la Réunion, a ajouté sur BFM TV que le confinement qui entrera en vigueur dimanche soir pourrait durer jusqu'à mardi matin. "D'ores et déjà nous sommes sous l'influence de ce cyclone qui s'approche, avec de très fortes pluies dans certains endroits, des houles (...) très impressionnantes sur la côte et tout un tas de données qui justifient les mesures d'urgence que nous prenons", a-t-il déclaré. Il n'a pas exclu un passage en alerte violette, le cran supérieur où cette fois, même les services de secours n'ont pas le droit de sortir. (Reportage Gilles Guillaume)