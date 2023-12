La réunion Opep+ se conclut sans décision commune sur des baisses de production

Crédit photo © Reuters

LONDRES/MOSCOU/DUBAÏ (Reuters) - Les membres de l'Opep et plusieurs autres pays producteurs de pétrole regroupés sous l'appellation Opep+ ne mentionnent pas de nouvelle réduction de leur offre totale dans le communiqué publié à l'issue de leur réunion jeudi. Une source a déclaré que chaque membre annoncerait séparément ses éventuelles baisses volontaires de production. L'Arabie saoudite maintiendra sa baisse volontaire de production d'un million de barils par jour (bpj) au premier trimestre 2024, selon l'agence de presse du royaume, et la Russie, autre poids lourd au sein de ce cartel, en fera de même avec sa baisse actuelle de 500.000 bpj, a déclaré son ministre de l'Energie, Alexandre Novak. Le Kazakhstan a annoncé réduire sa production de 82.000 bpj au premier trimestre 2024, selon l'agence Interfax. L'Algérie baissera la sienne de 51.000 bpj, selon un communiqué. Deux sources proches des discussions avaient indiqué avant la fin de la réunion que la baisse cumulée de la production des membres de l'Opep+ pourrait atteindre 2 millions de bpj . L'Opep+ a aussi annoncé que le Brésil rejoindrait la charte de coopération de l'organisation en janvier 2024. (Equipe Opep, rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)