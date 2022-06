La réunion ministérielle de l'OMC dans l'impasse, prolongée d'un jour

GENÈVE (Reuters) - La 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'est poursuivie toute la nuit, en vue de conclure des accords sur la sécurité alimentaire, la pêche et les vaccins, avant de s'interrompre jeudi à l'aube, sans que les efforts déployés pour surmonter l'opposition indienne n'aient semblé aboutir.

Les ministres de plus de 100 pays se réunissent cette semaine à Genève pour la première fois depuis plus de quatre ans, afin d'élaborer de nouvelles règles commerciales - un exploit dont beaucoup doutent en cette période de fortes tensions géopolitiques.

Les 164 membres de l'organisme doivent tous s'entendre pour que de nouvelles règles commerciales mondiales soient adoptées, ce qui signifie qu'un seul membre peut empêcher un accord.

La réunion, prévue de 12 au 15 juin, va se prolonger jusqu'à jeudi après-midi.

New Delhi, qui a l'habitude de bloquer les négociations multilatérales, a maintenu ses exigences de longue date concernant le maintien des subventions à la pêche et à l'agriculture et a fait pression pour obtenir des exemptions supplémentaires, selon des sources commerciales.

Les déclarations du ministre indien du Commerce, Piyush Goyal, ont confirmé ces demandes.

"L'Inde défend fermement son point de vue à l'OMC pour protéger l'avenir de chaque Indien et celui des personnes marginalisées", a-t-il déclaré sur Twitter.

Les délégués, dont la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, ont participé à des négociations dans la "salle verte" de l'OMC pendant une bonne partie de la nuit pour tenter de parvenir à des accords. Elle a tweeté une photo du lac de Genève au lever du soleil sans donner de nouvelles des négociations. Les pourparlers reprennent vers 0700 GMT, selon des sources commerciales.

Une source impliquée dans les discussions a déclaré qu'un accord partiel sur la pêche, qui est "bien en deçà" des versions précédentes, serait présenté aux ministres à ce moment-là.

