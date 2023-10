La résistance de la consommation américaine pousse Wall Street à la baisse

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert en baisse mardi à Wall Street, sous la pression de données sur les ventes au détail plus fortes qu'attendu par les marchés. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 100,73 points, soit 0,30% à 33.883,81 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,73% à 4.341,58 points. Le Nasdaq Composite cède 1,12% soit 151,85 points, à 13.416,134. Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé de 0,7% le mois dernier, contre +0,3% attendu en moyenne par les économistes interrogés par Reuters, après une hausse de 0,8% en août. La robustesse de la consommation américaine, malgré les hausses de taux de la Réserve fédérale, explique pour beaucoup la résistance de l'activité outre Atlantique, et l'indicateur plus fort que prévu fait craindre que la Fed ne maintienne ses taux élevés plus longtemps qu'anticipé par les marchés. Plusieurs indicateurs économiques, dont l'indice d'activité Philly Fed, et plus d'une vingtaine d'interventions de responsables de politique monétaire sont attendus cette semaine, incitant à l'attentisme. Les marchés demeurent par ailleurs inquiets des développements du conflit au Proche-Orient, et nerveux avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, début novembre. Aux valeurs, Goldman Sachs recule de 0,33% après la publication de ses résultats, qui ont montré un recul de son bénéfice net. Bank of New York Mellon cède 1,89% après la publication de ses résultats trimestriels. Johnson & Johnson recule de 0,43%, alors même que le groupe a relevé ses prévisions de bénéfice pour l'année. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)