La reprise est rapide mais doit encore être soutenue, dit Lagarde (BCE)

BRUXELLES (Reuters) - La reprise économique dans la zone euro est plus rapide qu'anticipé mais elle a encore besoin d'être soutenue par les politiques monétaires et budgétaires afin d'éviter des séquelles de la pandémie, a déclaré vendredi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), aux chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne.

"Le PIB de la zone euro est en train de se redresser et retrouvera son niveau d'avant la pandémie d'ici au premier trimestre 2022, un trimestre plus tôt que prévu au printemps", a-t-elle dit au Conseil européen, selon un responsable informé de ses déclarations.

"Les politiques budgétaires et monétaires continuent de jouer leur rôle de soutien à l'activité économique et de renforcer la confiance. Un soutien continu est nécessaire pour éviter que la pandémie laisse des cicatrices importantes dans l'économie", a-t-elle ajouté.

