La reprise de l'économie mondiale se poursuit mais reste déséquilibrée, selon l'OCDE

PARIS, 1er décembre (Reuters) - Les perspectives de l'économie mondiale continuent de s'améliorer, mais la reprise reste déséquilibrée et menacée par les poussées inflationnistes qui pourraient s'avérer plus durables et plus importantes que prévu, observe l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans un rapport publié mercredi.

L'OCDE table désormais sur une croissance de 5,6% de l'économie mondiale cette année, avant un ralentissement progressif à 4,5% en 2022 puis 3,2% en 2023.

Ces nouvelles prévisions ne sont que marginalement modifiées par rapport à celles diffusées en septembre dernier par l'organisation internationale basée à Paris, qui anticipait alors une croissance mondiale atteignant 5,7% en 2021. L'OCDE prévoyait déjà qu'elle s'établisse à 4,5% en 2022 et n'avait pas encore formulé de prévision pour 2023. (Reportage Leigh Thomas, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)