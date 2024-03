La reprise de l'économie allemande reste un jeu de patience, selon DIW

Crédit photo © Reuters

par Maria Martinez BERLIN (Reuters) - L'économie allemande ne se redresse pas aussi rapidement que prévu, selon un rapport publié jeudi par l'institut économique DIW Berlin, qui prévoit une récession au début de l'année. Le produit intérieur brut devrait se contracter de 0,1% au premier trimestre, selon DIW, après un recul de 0,3% au quatrième trimestre 2023. Une récession technique est définie par deux trimestres consécutifs de baisse de l'activité. "Comme l'inflation continue de baisser, la consommation privée redeviendra le principal moteur de la reprise à partir du deuxième trimestre", a déclaré Timm Boenke, du DIW. A lire aussi... Bien qu'un retour à une croissance modeste soit attendu pour le deuxième trimestre, l'économie allemande stagnera en 2024, a déclaré DIW, revoyant à la baisse sa précédente prévision d'une croissance de 0,6%. Mercredi, les instituts Ifo et Kiel ont revu à la baisse leurs propres prévisions de croissance pour l'Allemagne en 2024, mais prévoient néanmoins un chiffre positif cette année. "Nous sommes un peu plus pessimistes que nos collègues", a déclaré Marcel Fratzscher, président du DIW, lors de la présentation des prévisions. En 2025, la production économique devrait augmenter de 1,2%, selon le DIW, soit une légère hausse par rapport à la prévision précédente de 1,0%. (Reportage Maria Martinez, version française Corentin Chappron, édité par)