La réponse des pouvoirs publics sur les Ehpad n'est "pas à la hauteur" dit Hédon

PARIS, 15 janvier (Reuters) - La réponse des pouvoirs publics face aux atteintes aux droits des résidents des Ehpad en France "n'est pas à la hauteur", estime la défenseure des droits, Claire Hédon, dans une interview au Journal du Dimanche.

A la veille de la présentation du suivi d'un rapport paru il y a un an et demi sur les droits fondamentaux des personnes âgées dans les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), Claire Hédon dit avoir constaté une hausse des signalements, qui montre que les manquements perdurent, que ce soient des cas de maltraitance, de limitation de visites ou de restrictions à la liberté d'aller et venir.

Ces manquements concernent aussi bien le public que le privé, à but lucratif ou non, précise-t-elle.

"Dix-huit mois après le premier rapport, le bilan s'avère extrêmement préoccupant : 9% de nos préconisations se sont traduites par une action, 55% ont fait l'objet d'annonces mais peinent à se matérialiser, et 36% restent sans réponse", souligne la défenseure des droits.

"Notre recommandation principale est de fixer un ratio minimal d'encadrement. Il faut au moins huit soignants et animateurs pour dix résidents en Ehpad. En France, le rapport est de 6 pour dix, là où les pays du nord sont à dix", poursuit-elle.

Interrogée sur la mise en oeuvre par l'Etat d'un vaste plan de contrôle des Ehpad, Claire Hédon estime que l'effort reste insuffisant, notamment par manque de moyens humains. "Le gouvernement a beau avoir prévu le recrutement de 120 postes supplémentaires pour deux ans, c'est insuffisant pour couvrir les 7 500 Ehpad", dit-elle. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)