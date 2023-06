La remontée des taux d'intérêt des banques centrales va se poursuivre...

SINTRA, Portugal, 28 juin (Reuters) - La poursuite du resserrement monétaire est nécessaire pour maîtriser une inflation tenace, ont réaffirmé mercredi les dirigeants des plus grandes banques centrales du monde, qui pensent être en mesure d'atteindre leur objectif sans déclencher de récession. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, n'a pas exclu de nouvelles hausses de taux consécutives tandis que sa consoeur de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a répété qu'un relèvement en juillet était "probable". "La politique n'a pas été assez restrictive assez longtemps", a déclaré Jerome Powell lors du forum annuel des banquiers centraux à Sintra, au Portugal. "Je n'écarterais pas du tout la possibilité d'agir lors de réunions consécutives", a-t-il ajouté. La prochaine réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), en charge de la politique monétaire des Etats-Unis, est prévue les 25 et 26 juillet. Le marché du travail américain, en particulier, doit se détendre pour réduire les pressions sur les prix, a souligné Jerome Powell. Reconnaissant une "probabilité significative" d'une récession, il estime toutefois qu'il ne s'agit pas du "scénario le plus probable". Même son de cloche du côté de Christine Lagarde. "Nous avons encore du chemin à parcourir", a-t-elle dit à propos de la lutte contre l'inflation. "Nous ne voyons pas suffisamment de preuves tangibles du fait que l'inflation sous-jacente, en particulier les prix domestiques, se stabilise et diminue". Egalement présent à Sintra, Andrew Bailey, le patron de la Banque d'Angleterre a déclaré que la hausse inattendue de 50 points de base décidée la semaine dernière illustrait la solidité de l'économie et la persistance de l'inflation. En ce qui concerne les futures mesures visant à diminuer le taux d'inflation au Royaume-Uni, le plus élevé parmi les pays du G7, Andrew Bailey a déclaré que la BoE fera "ce qu'il faut pour réduire l'inflation". Dans un message bien différent de celui ses confrères, Kazuo Ueda a indiqué que la Banque du Japon - qu'il préside - aurait de bonnes raisons d'abandonner sa politique monétaire ultra-accommodante s'il devenait "raisonnablement certain" que l'inflation s'accélérerait en 2024 après une période de modération. Bien que l'inflation globale soit supérieure à 3%, la BoJ maintient sa politique inchangée du fait d'une inflation sous-jacente inférieure à l'objectif de 2%, a poursuivi Kazuo Ueda. (Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa à Sintra; rédigé par Mark John, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)