La relation de l'Italie avec la Chine va au-delà des Routes de la soie, dit Meloni

La relation de l'Italie avec la Chine va au-delà des Routes de la soie, dit Meloni













Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a déclaré dimanche que la relation de l'Italie avec la Chine allait bien au-delà de l'initiative chinoise des Nouvelles Routes de la soie (BRI), ajoutant qu'aucune décision définitive n'avait été prise concernant un éventuel retrait italien de ce projet. Des médias italiens ont rapporté dimanche que l'Italie allait quitter ces Nouvelles Routes de la soie et qu'elle s'efforcerait en revanche de relancer un accord de partenariat stratégique conclu en 2004 avec la Chine, destiné à renforcer leur coopération économique. L'Italie est devenue en 2019, sous un autre gouvernement que celui de Giorgia Meloni, le seul pays du G7 à adhérer aux Nouvelles Routes de la soie, un vaste réseau de partenariats économiques noués par la Chine à travers le monde, alors que ses alliés occidentaux sont soucieux de contenir l'extension de l'influence chinoise. "Il y a des pays européens qui, ces dernières années, n'ont pas fait partie des Nouvelles Routes de la soie mais ont été en mesure de nouer (avec la Chine) des relations plus favorables que nous n'y sommes parfois parvenus", a dit Giorgia Meloni lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet du G20 en Inde. La présidente du Conseil a rencontré samedi le Premier ministre chinois, Li Qiang, en marge de ce sommet et elle a qualifié leurs discussions de courtoises et constructives. "La question est de savoir comment garantir un partenariat qui soit bénéfique aux deux parties, en mettant de côté la décision que nous prendrons sur les BRI", a-t-elle ajouté. Giorgia Meloni a déclaré que la Chine lui avait renouvelé une invitation à se rendre à Pékin mais qu'aucune date n'avait encore été fixée. L'Italie a aussi été invitée à participer à un forum BRI que la Chine organisera en octobre, a-t-elle dit. (Rédigé par Keith Weir et Giuseppe Fonte, version française Bertrand Boucey)