La reine Margrethe II du Danemark va céder le trône au prince Frederik

Crédit photo © Reuters

par Stine Jacobsen et Johannes Birkebaek COPENHAGUE (Reuters) - La reine Margrethe II du Danemark, doit céder dimanche le trône à son fils aîné, le prince Frederik, après plus d'un demi-siècle de règne. Des dizaines de milliers de Danois devraient se rassembler dans les rues de Copenhague pour assister à cette succession historique. La reine a créé la surprise lors de son discours annuel du Nouvel An en annonçant sa décision d'abdiquer après 52 ans de règne, devenant ainsi le premier monarque danois à renoncer au trône en près de 900 ans. Il n'y aura pas de couronnement, mais la succession aura lieu vers 13h00 GMT, lorsque la reine Margrethe II signera une déclaration d'abdication. La reine n'a pas dévoilé les raisons exactes qui l'avaient poussé à abdiquer, mais a toutefois expliqué que l'opération au dos qu'elle a subie avec succès en février avait alimenté sa réflexion sur la nécessité de passer la main. (Reportage Stine Jacobsen et Johannes Birkebaek à Copenhague; version française Camille Raynaud)