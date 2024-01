La reine Margrethe II du Danemark va abdiquer après 52 ans de règne

Crédit photo © Reuters

COPENHAGUE (Reuters) - La reine Margrethe II du Danemark a annoncé dimanche qu'elle allait abdiquer le 14 janvier après 52 ans de règne et laisser sa place sur le trône à son fils aîné, le prince héritier Frederik. Âgée de 83 ans, la reine Margrethe règne sur le Danemark depuis 1972, ce qui en fait la plus ancienne monarque d'Europe depuis le décès d'Elizabeth II en septembre 2022. La reine a expliqué dans son discours annuel du Nouvel An que l'opération au dos qu'elle a subie avec succès en février a alimenté sa réflexion sur la nécessité de passer la main. "J'ai décidé que c'était le bon moment. Le 14 janvier 2024, 52 ans après avoir succédé à mon père bien-aimé, (...) je laisserai le trône à mon fils", a-t-elle dit. La reine du Danemark n'occupe qu'un poste de représentation, le pouvoir revenant au Parlement. (Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen, version française Tangi Salaün)