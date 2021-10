La reine Elizabeth II au repos à la demande de ses médecins

LONDRES (Reuters) - La reine d'Angleterre, Elizabeth II, a accepté de prendre quelques jours de repos à la demande de ses médecins et a annulé une visite prévue en Irlande du Nord, a annoncé mercredi le palais de Buckingham.

"La reine a accepté à contrecœur l'avis médical de se reposer pour les prochains jours", a déclaré le palais.

Selon Buckingham, la reine serait de bonne humeur et déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d'engagements ce mercredi et jeudi.

Elizabeth II, 95 ans, a adressé ses "meilleurs vœux au peuple d'Irlande du Nord et se réjouit de pouvoir s'y rendre à l'avenir", a ajouté le palais.

Selon une source, la décision de la reine n'est pas liée au COVID-19.

(Reportage Guy Faulconbridge; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)