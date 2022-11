La reine consort Camilla fait don d'ours Paddington déposés en hommage à Elizabeth II

LONDRES (Reuters) - La nouvelle reine consort et épouse du roi Charles III, Camilla, a donné jeudi à une association caritative des dizaines d'ours en peluche Paddington qui avaient été laissés en guise d'hommage à la défunte reine Elizabeth II.

Plus de mille oursons en peluche avaient été déposés devant les palais et les parcs royaux de Londres et de Windsor durant la période de deuil qui a suivi la mort de la reine Elizabeth en septembre.

La reine consort a visité vendredi la crèche Barnardo, dans l'est de Londres, pour assister au "pique-nique des ours", accompagné de sandwiches à la marmelade, et distribuer aux enfants certains des Paddingtons nettoyés au préalable.

Camilla a été accompagnée par Hugh Bonneville et Madeleine Harris, deux acteurs principaux ayant joué le rôle de Mr Brown et Judy dans les récents films Paddington, adaptation de la célèbre série de livres pour enfant.

Le personnage de Paddington, un jeune ours péruvien recueilli par une famille britannique, est apparu auprès de la reine Elizabeth II lors du tournage d'une courte vidéo diffusée à l'occasion de son jubilé de platine. On y voyait la reine prendre le thé avec Paddington et révéler avoir toujours un sandwich à la marmelade - la gourmandise préférée de l'ourson - dans son sac.

