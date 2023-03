La réglementation autour des banques doit être revue, dit Yellen

par David Lawder WASHINGTON (Reuters) - La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a déclaré jeudi que la réglementation et la supervision des banques devait être réexaminée dans le sillage de la chute de Silicon Valley Bank et Signature Bank afin de s'assurer que les risques actuels du système bancaire sont pris en compte. Dans les remarques préparatoires d'un discours attendu devant la National Association for Business Economics, Janet Yellen a aussi appelé à une réglementation plus stricte du secteur bancaire parallèle, dit "shadow banking", comprenant les fonds spéculatifs ou encore les crypto-actifs. Janet Yellen a indiqué que l'assouplissement depuis 2018 de la supervision sur les banques disposant de moins de 250 milliards de dollars d'actifs devait être revue. "Chaque fois qu'une banque fait faillite, il y a lieu de s'inquiéter sérieusement. Les exigences réglementaires ont été assouplies ces dernières années. Je pense qu'il convient d'évaluer l'impact de ces décisions de déréglementation et de prendre les mesures nécessaires en conséquence", a-t-elle déclaré. Les réformes réglementaires mises en place après la crise financière de 2008 ont aidé le système financier américain à résister aux chocs, notamment à la pandémie, a-t-elle ajouté. "Mais la faillite de deux banques régionales ce mois-ci montre que notre tâche n'est pas terminée", a dit Janet Yellen. Elle a estimé qu'il était important que les autorités réglementaires américaines examinent si les régimes de surveillance et de réglementation actuels "sont adaptés aux risques auxquels les banques sont confrontées aujourd'hui". "Nous devons agir pour faire face à ces risques si nécessaire", a-t-elle souligné. (Reportage David Lawder; Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)