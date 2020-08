La région parisienne en vigilance rouge à la canicule

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'Ile-de-France ainsi que l'Eure et la Seine-Maritime, en Normandie, ont été placées vendredi en vigilance rouge par Météo France en raison d'un épisode caniculaire particulièrement intense.

"Cette vigilance rouge sur neuf départements a été décidée du fait du risque de surmortalité dans le contexte sanitaire actuel lié à la pollution à l'ozone et au Covid", explique l'agence.

"Un pic de chaleur très intense du Sud-Ouest aux Pays-de-la-Loire (est attendu) ce vendredi, se prolongeant par un épisode caniculaire durable sur la majeure partie de la France, marqué notamment par des nuits chaudes voire tropicales", souligné encore Météo France, qui a placé 53 autres départements en vigilance orange.

"Ce vendredi sera la journée la plus chaude de la semaine sur une grande partie sud-ouest et ouest du pays, avec des maximales atteignant localement 40°C à 42°C, des Pays de la Loire au Poitou-Charentes à l'Aquitaine et une grande partie de l'Occitanie, approchant probablement des records par endroits."

La vigilance orange sera maintenue samedi, malgré une légère baisse des températures, précise Météo France.

(Bureau de Paris)