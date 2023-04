La réforme du marché du carbone approuvée par les pays de l'UE

LUXEMBOURG (Reuters) - Les pays de l'Union européenne ont entériné mardi la réforme du marché du carbone qui aura pour conséquence de relever le coût de la pollution au sein du bloc communautaire et qui ambitionne d'accélérer la diminution des émissions de CO2. Avec la réforme, l'UE supprimera progressivement entre 2026 et 2034 les permis de CO2 gratuits qu'elle accorde actuellement aux industries pour les protéger de la concurrence étrangère, et les émissions du transport maritime seront ajoutées au marché du carbone à partir de 2024. (Kate Abnett et Bart Meijer,; version française Nicolas Delame)