La rédaction des Echos annonce une grève de 24 heures

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La rédaction du quotidien les Echos a annoncé jeudi avoir décidé d'observer vendredi une grève de 24 heures, alors que les tensions s'exacerbent après le départ en mars du directeur de la rédaction. "L'indépendance de la presse n'est pas un luxe", a écrit la Société des journalistes des Echos dans un communiqué, qui estime que les garanties d'indépendance du journal sont fragilisées. La SDJ des Echos considère que la direction du groupe vide de sa substance l'accord d'indépendance signé fin 2007 entre LVMH, propriétaire du groupe les Echos-Le Parisien, et la SDJ des Echos. La rédaction des Echos a demandé à Pierre Louette, PDG du groupe les Echos-Le Parisien, d'ouvrir des discussions. "Je regrette profondément ce mouvement de grève", a toutefois déclaré Pierre Louette au Figaro. "Ce n'est jamais une bonne solution, ni une joie pour personne, que ce soit pour la direction ou la rédaction de notre quotidien." (Reportage Mimosa Spencer; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)