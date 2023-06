La récession allemande sera plus forte que prévu en 2023, annonce l'Ifo

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Ifo anticipe une contraction plus importante de l'économie allemande cette année en raison de l'impact défavorable de l'inflation sur la consommation, a annoncé mercredi l'institut d'études économiques. Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d'Europe devrait baisser de 0,4% cette année, estime l'Ifo, qui tablait en mars sur un recul de 0,1%. "L'économie allemande ne sort que très lentement de la récession", a déclaré Timo Wollmershäuser, responsable des prévisions économiques de l'institut. "Lorsque nous comparons l'Allemagne à nos principaux partenaires commerciaux, ces pays devraient au moins afficher une croissance", a ajouté l'économiste. Pour l'ensemble de la zone euro, l'Ifo s'attend à une expansion de 0,6%. Le PIB des Etats-Unis devrait s'afficher en hausse de 0,9%. L'Allemagne devrait renouer avec la croissance l'an prochain, avec un PIB à +1,5%, contre +1,7% attendu auparavant. L'inflation devrait lentement ralentir, passant de 6,9% en 2022 à 5,8% cette année, puis à 2,1% en 2024. En ce qui concerne l'inflation de base, l'institut Ifo prévoit qu'elle augmentera à 6% cette année, contre 4,9% l'année précédente, avant de retomber à 3% en 2024. A cause de l'inflation, la consommation privée reculera de 1,7% cette année, prévoit l'Ifo. Elle ne repartira à la hausse qu'en 2024, où elle devrait afficher une augmentation de 2,2%. (Maria Martinez, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)