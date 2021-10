La Real Sociedad leader !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Pas de vainqueur aujourd’hui entre Levante et Getafe pour le compte de la 9e journée. Ce sont les visiteurs qui se sont procurés le plus d’occasion avec 14 tirs contre seulement 6 pour Levante, mais aucun des 22 acteurs n’ont trouvé la mire pour inscrire un but !

Dans le second match, la Real Sociedad arrache la victoire contre Majorque ! Les deux équipes ont eu du mal à trouver la faille avec respectivement 2 et 1 tir cadré de chaque côté. À noter que les locaux ont été réduits à 10 pendant près d’une période avec l’exclusion de Munoz juste avant la pause. Mais cela n'a pas empêché les locaux d'arracher la victoire au bout du temps réglementaire grâce à Loebete (90') ! Au classement, la Real Sociedad devient provisoirement leader alors que Majorque est pour l’instant au 12e rang !