La RDC et le Nigéria en demi-finale de la CAN !

par Matthieu Cointe (iDalgo) La République Démocratique du Congo entrent dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Vendredi soir, les Léopards ont renversé la Guinée en quart de finale de la compétition (3-1). Le Marseillais Chancel Mbemba a lancé la locomotive congolaise alors que l'ancien Lorientais Yoane Wissa a marqué sur penalty. En demi-finale, la RDC attendra le vainqueur de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Mali, prévue samedi. Plus tôt dans la journée, le Nigéria a aussi décroché son billet pour le prochain tour en éliminant l'Angola (1-0). Les coéquipiers de Victor Osimhen ont pu compter sur un but d'Ademola Lookman, attaquant de l'Atalanta.