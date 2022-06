La RD Congo accuse le Rwanda d'avoir déployé des soldats sur son territoire

GOMA, République démocratique du Congo, 9 juin (Reuters) - L es forces armées de la République démocratique du Congo (RDC)ont accusé le Rwanda d'avoir discrètement déployé au Nord-Kivu, dans l'est de la RDC, quelque 500 membres des forces spéciales, une accusation rejetée par Kigali.

Les relations entre la RDC et le Rwanda sont de plus en plus dégradées, Kinshasa reprochant à Kigali de soutenir le groupe rebelle tutsi M23, qui mène sa plus sérieuse offensive contre les forces gouvernementales congolaises depuis qu'il s'était emparé de vastes territoires dans l'est du pays en 2012-2013. Les combats ont entraîné la fuite de dizaines de milliers d'habitants.

Les autorités rwandaises nient tout lien avec le M23 et accusent en retour l'armée congolaise d'avoir tiré sur leur territoire et de combattre au côté des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé formé par des Hutus qui ont fui en RDC après avoir participé au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.

Selon l'armée congolaise, Kigali a déployé 500 soldats dans la province du Nord-Kivu frontalière du Rwanda. Ces membres des forces spéciales portent des uniformes kaki et noir différents de leur tenue traditionnelle, ajoute l'armée dans un communiqué, en appelant la population de la région à la prudence.

Un porte-parole de l'armée rwandaise a dit ne pas avoir de commentaire à faire sur une accusation "sans fondement". (Reportage de Fiston Mahamba à Goma, Clement Uwiringiyimana à Kigali et Hereward Holland à Nairobi, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)