La raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon remise en route

PARIS, 5 avril (Reuters) - La raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon, dans le Nord de la France, va être remise en route par séquences à la suite de la fin de la grève au terminal pétrolier du Havre pour protester contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement, a déclaré mercredi à Reuters un porte-parole d'Esso. Par ailleurs, les livraisons par oléoduc ont repris dans la journée, de même que le chargement des camions-citernes, à la raffinerie de Fos, opérée elle aussi par Esso, filiale d'ExxonMobil, a ajouté le porte-parole. (Reportage Forrest Crellin, rédigé par Benoît Van Overstraeten, version française Jean Terzian)