La quasi-totalité des enfants à Gaza ont besoin d'un soutien psychologique, selon l'Unicef

La quasi-totalité des enfants à Gaza ont besoin d'un soutien psychologique, selon l'Unicef













Crédit photo © Reuters

(Rpt sans changement pour ajout code) GENÈVE (Reuters) - L'Unicef a déclaré vendredi que 17.000 enfants à Gaza étaient laissés sans accompagnement ou séparés de leur famille en raison du conflit en cours, et que la quasi-totalité des enfants de l'enclave palestinienne avaient besoin d'un soutien psychologique. "Ils (les enfants) présentent des symptômes tels que des niveaux extrêmement élevés d'anxiété persistante, une perte d'appétit. Ils ne peuvent pas dormir, ils ont des crises émotionnelles ou ils sont pris de panique chaque fois qu'ils entendent un bombardement", a déclaré Jonathan Crickx, chef de la communication de l'Unicef pour les Territoires palestiniens occupés. "Avant cette guerre, l'Unicef estimait déjà que 500.000 enfants à Gaza avaient besoin d'un soutien psychosocial. Aujourd'hui, nous estimons que presque tous les enfants ont besoin de ce soutien, soit plus d'un million d'enfants", a-t-il ajouté. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber ; version française Dagmarah Mackos, édité par Sophie Louet)