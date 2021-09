La prudence reprend le dessus à la veille de l'emploi US

Crédit photo © Reuters

par Marc Angrand

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse jeudi à l'ouverture, la prudence reprenant ses droits sur l'ensemble des marchés actions après une série d'indicateurs économiques mitigés aux Etats-Unis comme en Asie et avant de nouveaux chiffres sur l'emploi américain.

Les contrats à terme sur indices indiquent une baisse de 0,07% pour le CAC 40 à Paris, de 0,28% pour le Dax à Francfort, de 0,09% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,24% pour l'EuroStoxx 50.

Les indices européens ont fini dans le vert mercredi et le Stoxx 600 a frôlé en séance son record du mois dernier, en profitant des espoirs de nouvelles mesures de relance en Chine, du reflux des craintes liées à l'inflation et des chiffres toujours soutenus des indices PMI manufacturiers.

Mais l'attention des investisseurs se tourne de nouveau vers les Etats-Unis, à la veille de la publication du rapport mensuel du département du Travail, qui pourrait relancer le débat sur la nécessité d'une diminution rapide des achats d'obligations de la Réserve fédérale.

Les résultats inférieurs aux attentes de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain et ceux de l'enquête ISM sur le secteur manufacturier ont déjà remis en cause partiellement ce scénario, avec pour conséquence une baisse du dollar et des rendements des bons du Trésor.

"Les craintes liées au 'tapering' ont de nouveau diminué hier après le chiffre très faible d'ADP et la contraction de la composante emploi du PMI manufacturier d'ISM", explique Jeffrey Halley, analyste senior d'Oanda. "Cela a réduit la pression avant les chiffres des créations d'emplois de vendredi et renforcé l'approche prudente du président de la Fed, Jerome Powell, aux yeux des marchés."

En prélude au rapport sur l'emploi, les investisseurs surveilleront à 12h30 GMT les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

LES VALEURS A SUIVRE :

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi après un indicateur sur l'emploi américain inférieur aux attentes, qui fait une nouvelle fois refluer les craintes d'un resserrement prochain des politiques monétaires.

L'indice Dow Jones a cédé 0,14% à 35312,53 point alors que le Standard & Poor's 500 grappillait 0,03% à 4.524,17 et que le Nasdaq Composite gagnait 0,33% à 15.309,38, un record de clôture.

Ce dernier a profité de la hausse marquée de grandes capitalisations du secteur des hautes technologies comme Apple, qui a gagné 0,44% ou Alphabet, qui s'est octroyé 0,36%, et atteint en séance des plus hauts historiques.

Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture proche de l'équilibre.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei, monté en début de séance à son plus haut niveau depuis un mois et demi, a réduit ses gains par la suite pour finir sur une progression limitée à 0,33%. Il a souffert notamment de la baisse des valeurs du transport ferroviaire après l'annonce d'une augmentation de capital de West Japan Railway (JR West), qui a chuté de 13,36%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai continue de bénéficier des espoirs de nouvelles mesures de soutien à l'économie et prend 0,61% mais le CSI 300 abandonne 0,12%.

CHANGES/TAUX

Le dollar peine à reprendre, face aux autres grandes devises (+0,03%), le terrain cédé mercredi après les résultats inférieurs aux attentes de l'enquête ADP sur l'emploi privé, un repli qui l'a fait tomber à son plus bas niveau depuis près d'un mois.

L'euro oscille autour de 1,1840 dollar après avoir atteint la veille 1,1856, au plus haut depuis le 5 août, l'impact de l'enquête ADP se conjuguant à celui, positif pour la monnaie unique, des PMI manufacturiers européens.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans américain peine à remonter au-dessus de 1,30%, un seuil qu'il a enfoncé mercredi après l'enquête ADP. En Europe, le dix ans allemand est pratiquement inchangé dans les premiers échanges à -0,375%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier recule après la réunion de l'Opep et de ses alliés, qui ont réaffirmé mercredi leur stratégie d'augmentation progressive de leur production malgré les incertitudes liées au variant Delta du coronavirus.

L'arrêt prolongé de nombreuses raffineries aux Etats-Unis après le passage de l'ouragan Ida, qui réduit dans l'immédiat la demande de brut, pèse aussi sur la tendance.

Le Brent abandonne 0,25% à 71,41 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,34% à 68,36 dollars.

MÉTAUX

Le cours de l'aluminium a atteint son plus haut niveau depuis mai 2011 à 2.732,50 dollars la tonne, poursuivant un mouvement de hausse qui reflète à la fois l'augmentation des coûts de l'énergie nécessaire à sa fabrication et les craintes de pénurie.

(Édité par Blandine Hénault)