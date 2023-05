La prudence limite les écarts en Europe

La prudence limite les écarts en Europe













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance mardi mais leur progression est toutefois freinée par les préoccupations sur la conjoncture économique en Chine et le dossier du plafond de la dette américaine. À Paris, le CAC 40 grignote 0,04% à 7.420,84 points à 07h57 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,21% et à Francfort, le Dax avance également de 0,21%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 cède 0,06% et le Stoxx 600 grappille 0,02%. En Chine, les principaux indices boursiers ont cédé plus de 0,5% alors que la production industrielle et les ventes au détail ont accéléré en avril à un rythme moins qu'anticipé, selon des données officielles, suggérant que l'économie a perdu de son dynamisme au début du deuxième trimestre. Un autre facteur favorise la prudence des investisseurs: les interrogations sur la capacité du président américain Joe Biden et des leaders républicains au Congrès à trouver à terrain d'entente sur le relevement du plafond de la dette des Etats-Unis. Une réunion au plus haut niveau est prévue à 19h00 GMT à la Maison blanche pour tenter d'éviter ainsi un éventuel défaut de paiement dès le 1er juin. Plusieurs statistiques sont attendues dans le courant de la journée. Aux Etats-Unis, les ventes au détail et la production industrielle en avril seront suivies, tandis qu'en Europe, ce sera l'indice allemand ZEW du sentiment des investisseurs qui accaparera au premier chef l'attention des investisseurs. En Bourse, Bouygues perd 2,49%, lanterne rouge du SBF 120, après la publication de ses résultats trimestriels. Les analstes de JPMorgan soulignent dans une note des indicateurs clés de performance légers pour la filiale télécom, avec 27.000 nouveaux clients pour le parc forfait mobile hors MtoM et 46.000 pour le parc total fixe. Faurecia gagne 4,64%, Goldman Sachs entamant le suivi de l'équipementier automobile à "acheter". Ailleurs en Europe, Philips s'octroie 2,71% après avoir annoncé que des tests indépendants ont montré que 95% des respirateurs concernés par un rappel mondial présentent des risques limités pour la santé. Vodafone perd 2,54% après l'annonce de la suppression de 11.000 postes sur trois ans et des prévisions financière décevantes pour l'année. A Milan, Telecom Italia abandonne 3,47% après une information de presse selon laquelle le duo CDP-Macquarie envisage d'abandonner leur offre d'achat pour le réseau fixe de l'opérateur. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)