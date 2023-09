La prudence domine en Europe en attendant les banques centrales

La prudence domine en Europe en attendant les banques centrales













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues mitigées mardi à l'ouverture dans un contexte attentiste avant plusieurs réunions de banques centrales cette semaine, dont la Réserve fédérale mercredi, la Banque d'Angleterre jeudi et la Banque du Japon vendredi. D'après les premières indications, le CAC 40 parisien baisserait de 0,21% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres, le Dax à Francfort, et l'EuroStoxx 50 suggèrent une ouverture sans tendance marquée. La semaine est riche en actualité monétaire, puisque six banques centrales d'économies développées se réuniront, accompagnées de nombreuses banques centrales émergentes. La Fed ravira la vedette: si les marchés sont convaincus que la banque centrale ne resserrera pas ses taux en septembre, la suite de la trajectoire de la politique monétaire américaine est plus incertaine. Au moins une nouvelle hausse de taux serait nécessaire pour ramener l'inflation sous contrôle avant que le pic de taux ne soit atteint, selon le "dot plot" et les anticipations de marché, d'autant que la résistance de l'économie américaine fait courir le risque d'une reprise de l'inflation. Le marché du travail commence toutefois à montrer des signes d'assouplissement, tandis que la dynamique de désinflation est engagée, comme l'ont confirmé les derniers chiffres d'inflation pour août. "La Fed est clairement désireuse d'agir plus prudemment en cherchant à mieux comprendre comment l'économie s'adapte à des taux d'intérêt plus élevés, (et) semble de plus en plus optimiste quant à la possibilité d'un atterrissage en douceur", constate James McCann, économiste en chef adjoint chez abrdn. "Toutefois, il est certain qu'il reste du chemin à parcourir avant que la Fed puisse être certaine que l'inflation retourne durablement vers son objectif, (ce qui) repousse l'idée qu'une pause en septembre annonce la fin du cycle de hausse des taux." Ajoutant à cette actualité chargée, l'inflation définitive en zone euro est attendue mardi, tandis que l'inflation britannique sera publiée mercredi et que les indicateurs PMI préliminaires pour septembre en zone euro seront dévoilés vendredi. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en très légère hausse lundi, dans un contexte d'attentisme, à la veille du début de la réunion de la Fed qui devrait annoncer le maintien des taux d'intérêt à leur niveau actuel. L'indice Dow Jones a gagné 0,02%, ou 6,06 points, à 34.624,30 points. Le S&P-500, plus large, a pris 3,21 points, soit 0,07%, à 4.453,53 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,90 point (0,01%) à 13.710,24 points. EN ASIE Les marchés japonais souffrent, pénalisés par des ventes de titres liés aux semiconducteurs après que TSMC a demandé à ses fournisseurs de reporter leurs livraisons, selon Reuters. Le Nikkei perd 1,2% à 33.129,23 points, le Topix reculant de 0,38% à 2.419,05 points. Advantest, fabricant de matériel de test de puces, lâche 4,03% tandis que le fabricant de puces Renesas Electronics perd 4,82%. Les turbulences immobilières continuent de peser sur les titres chinois, alors même que le promoteur Country Garden a obtenu un délai de grâce de ses créanciers pour le remboursement d'une obligation en devise domestique. Le SSE Composite de Shanghai est stable, comme l'indice hongkongais Hang Seng, tandis que le CSI 300 décline de 0,23%. CHANGES Les marchés de change sont calmes avant une semaine chargée, les banques centrales supervisant cinq des dix devises les plus négociées se réunissant les prochains jours. Le dollar recule de 0,04% face à un panier de devises de référence mais demeure proche de son plus haut niveau depuis six mois. L'euro cède 0,09% à 1,068 dollar, tandis que la livre sterling abandonne 0,04% à 1,2377 dollar. En Asie, le yen perd 0,09% à 147,74 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien grignote 0,06% à 0,6438 dollar. TAUX Les taux américains sont stables dans un contexte attentiste mais demeurent proches de leur plus hauts sur 15 ans atteints en août dernier. Le rendement du Treasury à dix ans recule d'un point de base à 4,3086%, proche de son niveau le plus élevé depuis 2007 atteint fin août, à 4,366%, tandis que le taux à deux ans cède 1,2 pb à 5,0517%. PÉTROLE Le pétrole poursuit sa progression après trois séances consécutives de hausse, la faible production de pétrole de schiste américain faisant craindre à un déséquilibre persistant entre offre et demande. Le Brent avance de 0,64% à 95,03 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 1,02% à 92,41 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 SEPTEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Prix à la consommation IPCH août +0,6% -0,1%* (définitif) - sur un an +5,3% +5,3%* *première estimation (édité par Bertrand Boucey)