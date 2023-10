La prudence demeure, les Bourses européennes attendues en baisse

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture malgré un rebond de l'obligataire qui offre du répit aux actifs risqués, les investisseurs demeurant prudents avant la publication de nombreux indicateurs. Les premières indications disponibles indiquent que le CAC 40 parisien déclinerait de 0,57% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent un recul à l'ouverture de 0,21%, contre 0,18% pour le Dax à Francfort, et 0,52% pour l'EuroStoxx 50. Les rendements obligataires poursuivent leur repli, soutenus par des commentaires accommodants de responsables de la Réserve fédérale suggérant que le taux terminal serait déjà atteint. "Je ne pense pas qu'il faille encore augmenter les taux", a déclaré Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, à l'American Bankers Association, mardi, faisant écho à des déclarations similaires de deux autres responsables, lundi. Alors que les marchés s'attendaient à au moins une hausse de taux supplémentaire d'ici la fin de l'année à l'issue de la réunion de politique monétaire de septembre, la grande majorité des traders s'attend à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés pour les deux dernières réunions de cette année, selon l'outil FedWatch. La prudence demeure toutefois, des données importantes sur l'inflation et les prix à la production étant attendues cette semaine, ainsi que le compte rendu de la réunion de septembre de la Fed et le début de la saison des résultats. Les derniers chiffres du marché de l'emploi ont surpris par leur force, et une surprise à la hausse sur l'inflation ou les prix à la production pourrait raviver les craintes d'une nouvelle hausse de taux. L'évolution des combats au Moyen Orient demeure également une source de volatilité potentielle, notamment en cas d'extension du conflit. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mardi, alors que des commentaires conciliants de responsables de la Fed ont provoqué un repli des rendements obligataires et rassuré les investisseurs, lesquels surveillaient avec attention la situation au Proche-Orient. L'indice Dow Jones a gagné 0,40%, ou 134,65 points, à 33.739,30 points. Le S&P-500, plus large, a pris 22,58 points, soit 0,52%, à 4.358,24 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 78,61 points (0,58%) à 13.562,84 points. EN ASIE Les marchés japonais hésitent, le Nikkei plus exposé à la tech progressant grâce aux titres liés aux semiconducteurs qui profitent de commentaires accommodants de la Fed. Le Nikkei se hausse de 0,49% à 31.902,24 points, tandis que le Topix est stable à 2 314,24 points. Lasertech, Advantest, et Tokyo Electron, affichent les meilleures performances de l'indice, en hausse respectivement de 7,18%, 2,18% et 2,19%. Les indices chinois avancent, portés par la Fed et des informations d'un média local qui évoque de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,17%, le CSI 300 0,35%. L'indice hongkongais Hang Seng s'octroie 1,38%. CHANGES Les marchés de changes sont calmes dans un contexte attentiste. Le dollar fait du surplace face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro se maintient à 1,0603 dollar, et la livre sterling à 1,229 dollar. En Asie, le yen perd 0,09% à 148,84 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien recule de 0,2% à 0,6418 dollar. TAUX Les rendements des titres américains poursuivent leur déclin après des commentaires encourageants de la Fed. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 1,2 pb à 4,6428%, perdant 16 pb depuis son plus haut en 16 ans atteint il y a quatre séances, tandis que le taux à deux ans avance de 1,7 pb à 5,0011%. PÉTROLE Le pétrole progresse, les craintes d'un impact du conflit israélo-palestinien sur l'offre de pétrole demeurant persistantes. Le Brent avance de 0,32% à 87,93 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,27% à 86,2 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)