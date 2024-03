La progression russe arrêtée près d'Avdiivka, dit l'armée ukrainienne

La progression russe arrêtée près d'Avdiivka, dit l'armée ukrainienne













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'armée ukrainienne a dit lundi avoir arrêté la progression des forces russes à l'ouest d'Avdiivka, ville de la région de Donetsk qu'elles ont capturé le mois dernier, tout en notant un regroupement des troupes de Moscou plus au Sud. La prise d'Avdiivka le mois dernier a permis d'éloigner les forces ukrainiennes à une vingtaine de kilomètres de la ville de Donetsk, tout en offrant à Vladimir Poutine une victoire tactique symbolique qui aurait pu s'avérer stratégique si les Russes avaient réussi à pousser leur avantage. Le ministère russe de la Défense a déclaré la semaine dernière que ses forces avaient capturé plusieurs petits villages proches d'Avdiivka, mais selon le porte-parole de l'armée ukrainienne, Dmitro Lykhovy, elles n'ont pas réussi à aller plus loin. "Dans ce secteur le plus chaud du front, la situation a été stabilisée et l'avancée de l'ennemi a été arrêtée", a-t-il dit à la télévision nationale. A lire aussi... Le porte-parole a ajouté que la Russie semblait désormais concentrer ses forces plus au sud, autour du village de Novomykhaïlivka, où des renforts venant de Russie sont selon lui acheminés. Une trentaine d'attaques ont été repoussées dans ce secteur au cours des dernières 24 heures, a-t-il dit. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier la situation sur le terrain. (Rédigé par Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Tangi Salaün)