La production industrielle allemande augmente un peu moins que prévu en avril

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - La production industrielle allemande a augmenté légèrement moins que prévu en avril, avec une hausse de 0,3% selon les données publiées mercredi par l'office fédéral des statistiques. Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation de 0,6%. La hausse de la production est portée par le secteur de la construction et les bons résultats de l'industrie pharmaceutique. L'office statistique a également révisé le chiffre du mois de mars, avec une production désormais affichée en baisse de 2,1% alors que la première estimation indiquait une baisse de 3,4%. Malgré l'augmentation de la production en avril, la faiblesse des nouvelles commandes laisse présager une situation difficile pour l'industrie dans les mois à venir. Les commandes industrielles ont baissé de 0,4% en avril par rapport au mois précédent. (Reportage Anastasiia Kozlova et Maria Martinez; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)